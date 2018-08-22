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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Брентфорд
Астон Вилла - Брентфорд: обзор матча 22 августа 2018
Астон Вилла
22.08.2018, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 2
Завершен
Брентфорд
39'
Д. Коджиа
90+5'
Д. Коджиа
23'
Н. Мопе
82'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Брентфорд
ГОЛ! 2:2!
Д. Коджиа
90'
+5
82'
ГОЛ! 1:2!
Н. Мопе
75'
Желтая карточка
С. Бенрахма
Желтая карточка
Д. Честер
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коджиа
Пас отдал
А. Адома
39'
33'
Желтая карточка
О. Уоткинс
23'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мопе
Пас отдал
О. Уоткинс
Желтая карточка
Д. Коджиа
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
4
Льюис МакЛед
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
4-4-1-1
1
Нюланд
4
Туанзебе
17
Честер
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
37
Адома
12
Уилэн
7
МакГинн
10
Грилиш
26
Коджиа
3-3-1-3
25
Бентли
3
Дальсгаард
15
Конса
2
Мефам
16
МакИкран
4
МакЛед
14
Сойерс
7
Каньос
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
Остались в запасе
Астон Вилла
Брентфорд
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
15
Камохело Мокоджо
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Кит Эндрюс
Статистика матча Астон Вилла - Брентфорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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