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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Астон Вилла
Престон - Астон Вилла: обзор матча 29 декабря 2018
Престон
29.12.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
61'
А. Эль-Мохамади (АГ)
45'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Астон Вилла
70'
Желтая карточка
А. Хаттон
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Эль-Мохамади
61'
59'
Желтая карточка
Т. Абрахам
Желтая карточка
П. Галлахер
59'
Желтая карточка
Д. Джонсон
52'
45'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Г. Уилэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Том Кларк
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
10
Грэм Берк
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
3-4-2
1
Радд
5
Кларк
16
Хьюз
23
Хантингтон
29
Баркуйзен
12
Галлахер
4
Ледсон
14
Джонсон
14
Нмеча
10
Берк
4-4-1-1
1
Нюланд
27
Эль-Мохамади
17
Честер
14
Бри
21
Хаттон
7
МакГинн
14
Хурихейн
12
Уилэн
11
Боласи
21
Эль-Гази
18
Абрахам
Остались в запасе
Престон
Астон Вилла
38
Майкл Кроу
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Райан Лоу
31
Марк Банн
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
15
Калум Вудс
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Престон - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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