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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Астон Вилла
Брентфорд - Астон Вилла: обзор матча 13 февраля 2019
Брентфорд
13.02.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
90+1'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Астон Вилла
ГОЛ! 1:0!
Н. Мопе
Пас отдал
С. Бенрахма
90'
+1
40'
Желтая карточка
А. Хаттон
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
15
Камохело Мокоджо
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
39
Том Филд
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
3-2-1-4
25
Бентли
17
Жанвье
15
Конса
28
Одубайо
15
Мокоджо
14
Сойерс
7
Каньос
10
Бенрахма
5
Барбе
11
Уоткинс
11
Мопе
4-4-1-1
91
Калинич
2
Мингс
30
Хаус
4
Элфик
21
Хаттон
7
МакГинн
37
Адома
12
Уилэн
14
Хурихейн
21
Эль-Гази
18
Абрахам
Остались в запасе
Брентфорд
Астон Вилла
12
Люк Дэниэльс
ВР
39
Том Филд
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Кит Эндрюс
31
Джед Стир
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
39
Том Филд
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брентфорд - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Гриффин Парк
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