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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 08 февраля 2019
Астон Вилла
08.02.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 3
Завершен
Шеффилд Юнайтед
82'
Т. Мингс
86'
Т. Абрахам
90+4'
А. Грин
11'
Б. Шарп
53'
Б. Шарп
62'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
ГОЛ! 3:3!
А. Грин
Пас отдал
Д. МакГинн
90'
+4
88'
Желтая карточка
Д. Балдок
ГОЛ! 2:3!
Т. Абрахам
86'
ГОЛ! 1:3!
Т. Мингс
Пас отдал
К. Хурихейн
82'
Желтая карточка
Г. Уилэн
73'
72'
Желтая карточка
Д. Иган
62'
ГОЛ! 0:3!
Б. Шарп
Желтая карточка
А. Хаттон
60'
53'
ГОЛ! 0:2!
Б. Шарп
42'
Желтая карточка
К. Бешам
Желтая карточка
М. Йединак
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шарп
Пас отдал
Г. Мадин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
14
Гэри Мадин
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
4-3-1-2
91
Калинич
3
Тэйлор
21
Хаттон
2
Мингс
4
Элфик
7
МакГинн
14
Хурихейн
15
Йединак
21
Эль-Гази
26
Коджиа
18
Абрахам
4-3-1-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
3
Стивенс
32
Балдок
13
Флек
10
Норвуд
26
Доуэлл
14
Шарп
14
Мадин
Остались в запасе
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Андре Грин
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
31
Марк Даффи
ЦП
21
Марвин Джонсон
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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