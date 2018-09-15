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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Астон Вилла
Блэкберн - Астон Вилла: обзор матча 15 сентября 2018
Блэкберн
15.09.2018, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
75'
Б. Дак
90+3'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Астон Вилла
90'
+4
Желтая карточка
Я. Боласи
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Хурихейн
Желтая карточка
Х. Рид
86'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дак
Пас отдал
Д. Грэм
75'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
52'
Желтая карточка
К. Эванс
48'
19'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Блэкберн
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-4-2
1
Райя
4
Малгрю
17
Белл
30
Эванс
24
Ньямб
23
Дак
21
Смолвуд
17
Беннетт
26
Ленихэн
12
Грэм
10
Армстронг
3-2-3-1-1
1
Нюланд
4
Туанзебе
17
Честер
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
3
Тэйлор
37
Адома
15
Йединак
7
МакГинн
10
Грилиш
18
Абрахам
Остались в запасе
Блэкберн
Астон Вилла
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
99
Андре Морейра
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Бен Бреретон
ЛВ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
45
Кейси Палмер
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Блэкберн - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
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