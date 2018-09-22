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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдэй
Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 22 сентября 2018
Астон Вилла
22.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
53'
Д. МакГинн
49'
М. Матиаш
67'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдэй
67'
ГОЛ! 1:2!
С. Флетчер
Пас отдал
Й. Пелюпесси
Желтая карточка
Д. МакГинн
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. МакГинн
53'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Матиаш
Пас отдал
А. Рич
Желтая карточка
Д. Честер
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
7
Марку Матиаш
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-4-1-2
1
Нюланд
17
Честер
21
Хаттон
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
14
Хурихейн
7
МакГинн
37
Адома
10
Грилиш
18
Абрахам
26
Коджиа
3-2-1-2
25
Доусон
12
Лис
6
Гектор
36
Пудил
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Беннэн
7
Матиаш
26
Флетчер
Остались в запасе
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдэй
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Астон Вилла - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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