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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Рединг
Астон Вилла - Рединг: обзор матча 25 августа 2018
Астон Вилла
25.08.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
51'
А. Эль-Мохамади
90+3'
С. Бэлдок (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Рединг
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бэлдок
71'
Желтая карточка
Д. Симс
58'
Желтая карточка
Я. Мейте
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
А. Эль-Гази
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Рединг
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
29
Марк МакНалти
ЦФ
4-3-2-1
1
Нюланд
4
Туанзебе
21
Хаттон
17
Честер
27
Эль-Мохамади
15
Йединак
7
МакГинн
8
Бьярнасон
10
Грилиш
21
Эль-Гази
26
Коджиа
4-4-2
1
Манноне
26
Мур
17
Идом
6
Блэкетт
4
Илори
7
Мейлер
77
Барроу
14
Алуко
10
Бакуна
10
Бедварссон
9
Бэлдок
Остались в запасе
Астон Вилла
Рединг
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
8
Джон Свифт
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Остались в запасе
8
Джон Свифт
ЦП
11
Джошуа Симс
ПВ
28
Сэм Уокер
ВР
16
Джон О'Ши
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
29
Марк МакНалти
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пол Инс
Статистика матча Астон Вилла - Рединг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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