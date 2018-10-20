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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Суонси
Астон Вилла - Суонси: обзор матча 20 октября 2018
Астон Вилла
20.10.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 0
Завершен
Суонси
8'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Суонси
Желтая карточка
Д. МакГинн
85'
27'
Желтая карточка
Д. Родон
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
8'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Джон МакГинн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Суонси
1
Эрвин Мюлдер
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
3-2-3-1-1
1
Нюланд
17
Честер
4
Туанзебе
21
Хаттон
3
Тэйлор
27
Эль-Мохамади
7
МакГинн
37
Адома
8
Бьярнасон
10
Грилиш
18
Абрахам
4-1-1-1-2
15
Нордфельдт
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
13
Ольссон
6
Родон
8
Фер
4
Фултон
43
Целина
19
МакКэй
9
МакБарни
Остались в запасе
Астон Вилла
Суонси
31
Марк Банн
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Эрвин Мюлдер
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Витор Матуш
Статистика матча Астон Вилла - Суонси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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