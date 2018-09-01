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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 01 сентября 2018
Шеффилд Юнайтед
01.09.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
4 : 1
Завершен
Астон Вилла
6'
Д. О'Коннелл
23'
М. Даффи
41'
О. Норвуд
49'
Б. Шарп
61'
А. Эль-Гази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
83'
Желтая карточка
Д. Грилиш
61'
ГОЛ! 4:1!
А. Эль-Гази
Пас отдал
Г. Уилэн
ГОЛ! 4:0!
Б. Шарп
Пас отдал
К. Фримен
49'
ГОЛ! 3:0!
О. Норвуд
41'
Желтая карточка
К. Бешам
27'
ГОЛ! 2:0!
М. Даффи
Пас отдал
Д. Хендерсон
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. О'Коннелл
Пас отдал
О. Норвуд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Марк Даффи
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
3-2-3-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
3
Стивенс
23
Фримен
31
Даффи
10
Норвуд
13
Флек
14
Шарп
17
МакГолдрик
4-3-2-1
1
Нюланд
27
Эль-Мохамади
17
Честер
4
Туанзебе
21
Хаттон
12
Уилэн
15
Йединак
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
26
Коджиа
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
18
Дэнни Лафферти
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
15
Пол Кауттс
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
29
Рашайан Хепбарн-Мёрфи
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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