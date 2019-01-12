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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Астон Вилла
Уиган Атлетик - Астон Вилла: обзор матча 12 января 2019
Уиган Атлетик
12.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 0
Завершен
Астон Вилла
41'
Г. Робертс
79'
М. Якобс
83'
Д. Гарнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Астон Вилла
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Гарнер
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Якобс
Пас отдал
Л. Эванс
79'
64'
Желтая карточка
Н. Тэйлор
54'
Желтая карточка
Б. Бьярнасон
ГОЛ! 1:0!
Г. Робертс
Пас отдал
Э. Пилкингтон
41'
Желтая карточка
Д. Гарнер
38'
Желтая карточка
С. Морси
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Астон Вилла
91
Ловре Калинич
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Уиган Атлетик
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-5-1
32
Джонс
3
Нейсмит
22
Данкли
4
Кипр
8
Морси
33
Джеймс
8
Эванс
18
Робертс
13
Пилкингтон
14
Гарнер
4-4-1-1
91
Калинич
4
Элфик
17
Честер
14
Бри
3
Тэйлор
14
Хурихейн
11
Боласи
7
МакГинн
8
Бьярнасон
21
Эль-Гази
18
Абрахам
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Астон Вилла
20
Каллум МакМанаман
ПВ
24
Майкл Якобс
ЛВ
14
Натан Бирн
ПЗ
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
24
Майкл Якобс
ЛВ
14
Натан Бирн
ПЗ
28
Кристиан Уолтон
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
28
Уилл Григг
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
30
Кортни Хаус
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Шон Мэлони
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Уиган Атлетик - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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