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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Астон Вилла
Бристоль Сити - Астон Вилла: обзор матча 28 сентября 2018
Бристоль Сити
28.09.2018, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
16'
Д. Браунхилл
45+2'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Астон Вилла
62'
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
М. Тейлор
57'
Желтая карточка
Д. Хант
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
К. Хурихейн
26'
Желтая карточка
Д. Коджиа
ГОЛ! 1:0!
Д. Браунхилл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Астон Вилла
99
Андре Морейра
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
4-4-2
85
Мяенпяя
17
Бэйкер
6
Келли
4
Уэбстер
32
Хант
17
Элиассон
7
Пак
8
Браунхилл
47
О'Доуда
9
Тейлор
18
Вайманн
3-4-1-2
1
Нюланд
4
Туанзебе
17
Честер
21
Хаттон
15
Йединак
7
МакГинн
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
10
Грилиш
26
Коджиа
18
Абрахам
Остались в запасе
Бристоль Сити
Астон Вилла
1
Макс О'Лири
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
99
Андре Морейра
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Лайам Уолш
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бристоль Сити - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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