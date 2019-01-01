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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 01 января 2019
Астон Вилла
01.01.2019, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
21'
Т. Абрахам
75'
Т. Абрахам
41'
Л. Фримен
57'
Э. Эзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+10
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
90'
+4
Желтая карточка
Д. Ламли
90'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
ГОЛ! 2:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
А. Эль-Гази
75'
69'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
57'
ГОЛ! 1:2!
Э. Эзе
Пас отдал
П. Вшолек
Желтая карточка
Д. Коджиа
49'
Желтая карточка
К. Хурихейн
45'
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Фримен
Пас отдал
Н. Уэллс
30'
Желтая карточка
П. Вшолек
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Д. МакГинн
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
21
Алан Хаттон
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
15
Люк Фримен
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-4-2
31
Стир
21
Хаттон
17
Честер
4
Элфик
14
Бри
37
Адома
7
МакГинн
14
Хурихейн
8
Бьярнасон
26
Коджиа
18
Абрахам
4-3-2-1
1
Ламли
37
Ляйстнер
2
Ферлонг
6
Линч
21
Бидуэлл
10
Эзе
4
Сковен
24
Кузинс
22
Вшолек
15
Фримен
21
Уэллс
Остались в запасе
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Астон Вилла - Куинз Парк Рейнджерс
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Вилла Парк
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