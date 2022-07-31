|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|18
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -62'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.11.2022
|80' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.11.2022
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|45'
|02.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|27.10.2022
|68' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|31.07.2022
|1' -55'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|73' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|20.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|90'
|16.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|35'
|14.06.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|81' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|1' -71'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|69' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|89'
|08.05.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|01.05.2022
|1' -59'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|25.04.2022
|59' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -76'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)