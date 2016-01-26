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Фламенго
Ботафого
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
26 марта, 00:07
0
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
18 марта, 19:19
1
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля, 15:59
3
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
22 января, 17:14
1
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
22 февраля, 18:49
5
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
20 февраля, 23:11
3
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
26 января, 16:41
16
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
26 января, 11:10
4
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Последние матчи
Все
Фламенго
Ботафого
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Боливар
2 : 1
25.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 3 тур
Палмейрас
0 : 0
21.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
2 : 1
18.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Ботафого
3 : 1
25.04.2024
Университарио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого

Фламенго - Ботафого: обзор матча 28 апреля 2024

Фламенго
28.04.2024, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 4 тур
0 : 2
Матч завершен
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Ботафого
53' Л. Энрике
90+3' Д. Саварино
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фламенго - Ботафого
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 0:2
Джефферсон Саварино
Замена
Матиас Винья ️️️️➡️️ Айртон
85'
79'
Желтая карточка
Жеффиньо
72'
Замена
Alexander Barboza ️️️️➡️️ Лукас Халтер
Замена
Lorran Lucas ️️️️➡️️ Джорджиан Де Арраскаэта
70'
68'
Замена
Diego Hernández ️️️️➡️️ Жуниор Сантос
68'
Замена
Грегоре ️️️️➡️️ Данило
Замена
Уэсли ️️️️➡️️ Гильермо Варела
66'
Замена
Жерсон ️️️️➡️️ Луис Араухо
66'
60'
Замена
Че Че ️️️️➡️️ Карлос Эдуардо
60'
Замена
Жеффиньо ️️️️➡️️ Луис Энрике
Желтая карточка
Николас де ла Крус
59'
57'
Желтая карточка
Луис Энрике
53'
ГОЛ! 0:1
Луис Энрике
Замена
Аллан ️️️️➡️️ Эрик Пульгар
46'
44'
Желтая карточка
Данило
15'
Желтая карточка
Джефферсон Саварино
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Agustín Rossi
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Джорджиан Де Арраскаэта
(К) ЦП
18
Николас де ла Крус
АП
27
Бруно Энрике
ЛВ
9
Педро
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Ботафого
12
Джон
ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Лукас Халтер
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
17
Марлон Фрейтас
(К) ОП
5
Данило
ОП
10
Джефферсон Саварино
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Луис Энрике
ПВ
11
Жуниор Сантос
ПВ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Фламенго
25
Матеус Кунья
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
48
Игор Жезус
ОП
8
Жерсон
ЦП
21
Аллан
ЦП
19
Lorran Lucas
ЦП
29
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Ботафого
1
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
4
Mateo Ponte
ЦЗ
20
Alexander Barboza
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
26
Грегоре
ОП
77
Diego Hernández
ЦП
6
Че Че
ЦП
70
Оскар Ромеро
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
67
Yarlen
ЦФ
8
Patrick de Paula
ЦФ
4-1-1-2-2
1
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
2
Варела
5
Пульгар
14
Де Арраскаэта
27
Энрике
18
де ла Крус
7
Араухо
9
Педро
4-2-1-3
12
Джон
22
Суарес
15
Баштуш
3
Халтер
16
Уго
17
Фрейтас
5
Данило
10
Саварино
11
Сантос
33
Карлос Эдуардо
7
Энрике
6
Айртон
17
Винья
17
Винья
6
Айртон
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
7
Араухо
8
Жерсон
8
Жерсон
7
Араухо
5
Пульгар
21
Аллан
21
Аллан
5
Пульгар
14
Де Арраскаэта
19
19
14
Де Арраскаэта
3
Халтер
20
20
3
Халтер
5
Данило
26
Грегоре
26
Грегоре
5
Данило
11
Сантос
77
77
11
Сантос
33
Карлос Эдуардо
6
Че Че
6
Че Че
33
Карлос Эдуардо
7
Энрике
47
Жеффиньо
47
Жеффиньо
7
Энрике
Остались в запасе
Фламенго
Ботафого
25
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
48
Игор Жезус
ОП
29
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
1
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
4
Mateo Ponte
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
70
Оскар Ромеро
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
8
Patrick de Paula
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Остались в запасе
25
Матеус Кунья
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
23
Давид Луис
ЦЗ
48
Игор Жезус
ОП
29
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
1
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
4
Mateo Ponte
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
70
Оскар Ромеро
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
8
Patrick de Paula
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Статистика матча Фламенго - Ботафого
1
4
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
12
15
Офсайды
2
1
Количество передач
513
358
Сейвы
1
0
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.66
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Raphael Claus, Brazil
Стадион:
Маракана
Бразилия. Серия А
Все
Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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