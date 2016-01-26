«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
Экс-форварда сборной Бразилии дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил
ЦСКА интересуется нигерийским вингером
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
Винисиус назвал клуб своей жизни – это не «Реал»
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока