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Ботафого
Жувентуде
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
22 февраля, 18:49
5
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
20 февраля, 23:11
3
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
26 января, 16:41
16
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
26 января, 11:10
4
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
22 февраля, 18:49
5
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
20 февраля, 23:11
3
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
26 января, 16:41
16
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
26 января, 11:10
4
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Последние матчи
Все
Ботафого
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Ботафого
3 : 1
25.04.2024
Университарио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Жувентуде
2 : 0
18.04.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крисиума
1 : 1
14.04.2024
Жувентуде

Ботафого - Жувентуде: обзор матча 22 апреля 2024

Ботафого
22.04.2024, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 3 тур
5 : 1
Матч завершен
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Жувентуде
4' Ж. Сантос
9' Тикиньо (П)
54' Данило
61' Д. Саварино
80' J. Montes
85' D. Boza
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботафого - Жувентуде
Матч завершен
Желтая карточка
Diego Hernández
90' +1
85'
ГОЛ! 5:1
Danilo Boza
ГОЛ! 5:0
Jacob Montes
80'
Желтая карточка
Марлон Фрейтас
77'
Замена
Jacob Montes ️️️️➡️️ Жуниор Сантос
72'
Замена
Пабло ️️️️➡️️ Баштуш
62'
Замена
Карлос Эдуардо ️️️️➡️️ Тикиньо
62'
ГОЛ! 4:0
Джефферсон Саварино
61'
ГОЛ! 3:0
Данило
54'
Замена
Дамиан Суарес ️️️️➡️️ Mateo Ponte
46'
Замена
Diego Hernández ️️️️➡️️ Жеффиньо
46'
38'
Вторая желтая
Lucas Freitas
Желтая карточка
Жеффиньо
35'
9'
Желтая карточка
Lucas Freitas
ГОЛ с пенальти! 2:0
Тикиньо
9'
ГОЛ! 1:0
Жуниор Сантос
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
1
Роберто Фернандес
(К) ВР
16
Уго
ЛЗ
4
Mateo Ponte
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Лукас Халтер
ЦЗ
5
Данило
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
10
Джефферсон Саварино
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Жувентуде
1
Габриэл
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
21
Лукас Барбоза
ПВ
10
NenÃª
(К) ЦФ
4
Danilo Boza
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
43
Lucas Freitas
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Ботафого
12
Джон
ВР
23
Пабло
ЦЗ
20
Alexander Barboza
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
26
Грегоре
ОП
32
Jacob Montes
ЦП
77
Diego Hernández
ЦП
70
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Луис Энрике
ПВ
8
Patrick de Paula
ЦФ
Жувентуде
33
Ренан
ВР
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
45
Werik Popó
ЦФ
11
Marcelinho
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Фернандес
16
Уго
15
Баштуш
3
Халтер
4
5
Данило
17
Фрейтас
10
Саварино
47
Жеффиньо
11
Сантос
9
Тикиньо
2-1-4
1
Габриэл
2
Лукас
12
Иносенсио
21
Барбоза
43
44
4
10
15
Баштуш
23
Пабло
23
Пабло
15
Баштуш
4
22
Суарес
22
Суарес
4
11
Сантос
32
32
11
Сантос
47
Жеффиньо
77
77
47
Жеффиньо
9
Тикиньо
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
9
Тикиньо
Остались в запасе
Ботафого
Жувентуде
12
Джон
ВР
20
Alexander Barboza
ЦЗ
26
Грегоре
ОП
70
Оскар Ромеро
ЦП
7
Луис Энрике
ПВ
8
Patrick de Paula
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
33
Ренан
ВР
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
45
Werik Popó
ЦФ
11
Marcelinho
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Рожер Мачадо
Остались в запасе
12
Джон
ВР
20
Alexander Barboza
ЦЗ
26
Грегоре
ОП
70
Оскар Ромеро
ЦП
7
Луис Энрике
ПВ
8
Patrick de Paula
ЦФ
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
75
Kleiton
ЦЗ
37
Рилдо
АП
45
Werik Popó
ЦФ
11
Marcelinho
ЦФ
29
Ruan
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Рожер Мачадо
Статистика матча Ботафого - Жувентуде
3
1
1
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
22
10
Офсайды
1
1
Количество передач
466
385
Сейвы
0
1
Точность передач %
90
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.41
0.39
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Arthur Gomes Rabelo, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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