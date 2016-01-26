ЦСКА нацелился на бразильского вингера
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока