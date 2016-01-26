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Ботафого
Атлетико Гойяненсе
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
22 февраля, 18:49
5
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
20 февраля, 23:11
3
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
26 января, 16:41
16
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
9 апреля, 15:30
2
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
22 февраля, 18:49
5
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
20 февраля, 23:11
3
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
26 января, 16:41
16
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
26 января, 11:10
4
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
26 февраля, 12:27
1
Клуб Серии А презентовал Вагнера Лава
5 января, 23:20
3
Стало известно, получал ли Вагнер Лав предложение от ЦСКА
1 января, 19:24
1
Стал известен новый клуб Вагнера Лава
31 декабря 2023, 14:50
2
39-летний Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем
21 декабря 2023, 10:56
1
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Все
Ботафого
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 4 тур
Фламенго
0 : 2
28.04.2024
Ботафого
Кубок Либертадорес, 3 тур
Ботафого
3 : 1
25.04.2024
Университарио
Бразилия. Серия А, 3 тур
Ботафого
5 : 1
22.04.2024
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
3 : 2
14.04.2024
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Интернасьонал
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 3
22.04.2024
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 2 тур
Ботафого
1 : 0
19.04.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
14.04.2024
Фламенго

Ботафого - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 19 апреля 2024

Ботафого
19.04.2024, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Атлетико Гойяненсе
32' M. Ponte
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Ботафого - Атлетико Гойяненсе
Матч завершен
Желтая карточка
Patrick de Paula
90'
Замена
Данило ️️️️➡️️ Грегоре
80'
Замена
Patrick de Paula ️️️️➡️️ Жуниор Сантос
80'
Замена
Оскар Ромеро ️️️️➡️️ Жеффиньо
64'
64'
Замена
Йони Гонсалес ️️️️➡️️ Рхалдней
63'
Желтая карточка
Рхалдней
Замена
Джефферсон Саварино ️️️️➡️️ Луис Энрике
63'
43'
Желтая карточка
Bruno Tubarão
ГОЛ! 1:0
Mateo Ponte
32'
Желтая карточка
Тикиньо
30'
Замена
Тикиньо ️️️️➡️️ Матеус Наскименто
25'
21'
Желтая карточка
Луис Фелипе
Желтая карточка
Лукас Халтер
15'
2'
Желтая карточка
Pedro Henrique
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
1
Роберто Фернандес
(К) ВР
16
Уго
ЛЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Лукас Халтер
ЦЗ
4
Mateo Ponte
ЦЗ
26
Грегоре
ОП
6
Че Че
ЦП
47
Жеффиньо
ЛВ
11
Жуниор Сантос
ПВ
7
Луис Энрике
ПВ
90
Матеус Наскименто
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Атлетико Гойяненсе
1
Роналдо
(К) ВР
13
Pedro Henrique
ЦЗ
3
Луис Фелипе
ЦЗ
8
Рхалдней
ОП
11
Луис Фернандо
ЦП
8
Габриэль Баральяс
ЦП
10
Шейлон
АП
2
Bruno Tubarão
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Ботафого
12
Джон
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
5
Данило
ОП
10
Джефферсон Саварино
ЦП
32
Jacob Montes
ЦП
77
Diego Hernández
ЦП
25
Kauê
ЦП
70
Оскар Ромеро
ЦП
9
Тикиньо
ЦФ
67
Yarlen
ЦФ
8
Patrick de Paula
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
12
Педро Ранхел
ВР
14
Лукас Кал
ОП
5
Рони
ЦП
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
19
Йони Гонсалес
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Фернандес
16
Уго
3
Халтер
4
15
Баштуш
26
Грегоре
6
Че Че
47
Жеффиньо
11
Сантос
7
Энрике
90
Наскименто
2-1-2-1-1
1
Роналдо
13
3
Фелипе
8
Рхалдней
11
Фернандо
8
Баральяс
10
Шейлон
2
26
Грегоре
5
Данило
5
Данило
26
Грегоре
7
Энрике
10
Саварино
10
Саварино
7
Энрике
47
Жеффиньо
70
Ромеро
70
Ромеро
47
Жеффиньо
90
Наскименто
9
Тикиньо
9
Тикиньо
90
Наскименто
11
Сантос
8
8
11
Сантос
8
Рхалдней
19
Гонсалес
19
Гонсалес
8
Рхалдней
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Гойяненсе
12
Джон
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
32
Jacob Montes
ЦП
77
Diego Hernández
ЦП
25
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
12
Педро Ранхел
ВР
14
Лукас Кал
ОП
5
Рони
ЦП
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Жаир Вентура
Остались в запасе
12
Джон
ВР
44
Luis Segovia
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
32
Jacob Montes
ЦП
77
Diego Hernández
ЦП
25
Kauê
ЦП
67
Yarlen
ЦФ
Остались в запасе
12
Педро Ранхел
ВР
14
Лукас Кал
ОП
5
Рони
ЦП
16
Даниэл
ЦП
19
Габриэл Баррос
ПВ
18
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Нуньес
Главный тренер
Жаир Вентура
Статистика матча Ботафого - Атлетико Гойяненсе
3
4
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
8
Нарушения
13
11
Офсайды
1
2
Количество передач
466
402
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.97
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Luiz Flavio De Oliveira, Brazil
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
Бразилия. Серия А
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Текущие
Будущие
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
- : -
04.05.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 5 тур
Коринтианс
- : -
04.05.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 5 тур
Крузейро
- : -
05.05.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 5 тур
Брагантино
- : -
05.05.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
- : -
05.05.2024
Крисиума
Россия
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