ЦСКА нацелился на бразильского вингера
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
ЦСКА нацелился на бразильского вингера
«Краснодар» подписал Виктора Са на полтора сезона
«Краснодар» арендовал бразильского вингера без согласия Ивича
Вендел может стать самым высокооплачиваемым футболистом в бразильском клубе
«Ботафого» продолжает переговоры с «Зенитом» по Венделу, Семак возражает против ухода игрока
Вагнер Лав объяснил, почему отказался от прически с косичками
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