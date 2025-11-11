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Спортинг
Никита Иосифов
Новости
€ 1,50 млн
Никита Иосифов - новости
Спортинг
11 апреля 2001 (25), Тамбов
#20 | Нападающий
175 см | 62 кг
Россия
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Трансферы
Российский футболист отметился голом в Сегунде
22 сентября
Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде
31 августа
Фото
«Спортинг» подписал российского игрока
13 июля
4
Стало известно, где будет играть россиянин, ставший лучшим бомбардиром в Словении
13 июля
1
Фото
Россиянин, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Словении, покинул клуб-чемпион
1 июля
1
Российский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Словении
24 мая
7
Иосифов после «1+2» в матче чемпионата Словении вошел в топ-3 бомбардиров турнира
27 апреля
1
Клубы из топ-5 лиг заинтересовались россиянином, выигравшим титул в Европе
22 апреля
2
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Динамо» включилось в гонку за россиянина, выступающего в Европе
18 апреля
3
«Зенит» думает о покупке воспитанника «Спартака» за 2 миллиона
18 апреля
7
Два российских легионера могут вернуться в РПЛ
17 апреля
1
Российский игрок забил во втором матче подряд и близок к титулу в одной из европейских лиг
16 апреля
1
Иосифов забил 12-й гол в сезоне за словенский клуб
13 апреля
Российский вингер забил 7-й гол в чемпионате Словении
24 марта
Российский футболист забил в Лиге конференций
19 марта
Три российских футболиста попали в 1/8 финала еврокубков
27 февраля
1
6 россиян заявлены на матчи плей-офф еврокубков
9 февраля
Видео
Российский вингер сделал 1+1 в матче за словенский клуб
1 февраля
2
Список трансферных «хотелок» Артиги, выдвинутый руководству «Рубина»
31 января
2
Российский легионер отказался переходить в «Спартак»
16 января
5
В клубе Серии A высказались о возможности подписать россиянина
2025.11.11 14:35
Клубы из Серии A и «Спартак» поборются за покупку российского вингера
2025.11.10 10:38
2
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
2025.11.03 15:33
3
Сафонов, Головин, Чалов и еще 5 россиян заявлены на общий этап еврокубков
2025.09.04 12:58
Российский игрок забил гол в 4-м матче подряд в чемпионате Словении
2025.08.25 11:05
1
Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков
2025.08.19 16:37
Российский игрок сделал голевой пас в матче Лиги конференций
2025.08.08 09:06
2
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
2025.08.05 13:40
1
2
3
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Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
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Вчера, 23:35
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Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
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Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
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Футболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
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Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Тикнизян – журналистам: «Отвечать вам на русском не очень комфортно»
Вчера, 21:54
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Манчини отреагировал на ситуацию с «Манчестер Сити»
Вчера, 21:40
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Винисиус рассмешил своим промахом на тренировке сборной Бразилии
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