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Испания. Сегунда
Команды
Спортинг
Никита Иосифов
Статистика
€ 1,50 млн
Никита Иосифов - статистика
Спортинг
11 апреля 2001 (25), Тамбов
#20 | Нападающий
175 см | 62 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
2 : 0
27.09.2026
Спортинг
1' - 45'
45'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
1' - 90'
90'
37'
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
1' - 69'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 70'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Словения. Первая Лига 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
7
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Овьедо
2 : 0
27.09.2026
Спортинг
1' - 45'
45'
Испания. Сегунда, 6 тур
ФК Андорра
1 : 3
19.09.2026
Спортинг
1' - 90'
90'
37'
Испания. Сегунда, 5 тур
Спортинг
0 : 1
13.09.2026
Эльденсе
1' - 69'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 70'
Испания. Сегунда, 3 тур
Тенерифе
0 : 1
28.08.2026
Спортинг
1' - 71'
69'
Испания. Сегунда, 2 тур
Спортинг
1 : 0
23.08.2026
Бургос
1' - 82'
Испания. Сегунда, 1 тур
Спортинг
0 : 0
17.08.2026
Сабадель
1' - 62'
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