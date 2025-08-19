Чалов, Оздоев и еще 5 россиян заявлены на матчи решающего раунда отбора еврокубков

7 российских игроков заявлены своими клубами на матчи 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Среди них Федор Чалов и Магомед Оздоев, выступающие за ПАОК.

Полный список россиян в 4-м раунде отбора еврокубков выглядит так:

Лига чемпионов

Никита Хайкин («Буде-Глимт», вратарь). 30-летний Хайкин выигрывал чемпионат Норвегии в 2020, 2021, 2023 и 2024 годах. Помимо российского имеет израильское гражданство и претендует на норвежское.

Егор Сорокин («Кайрат», защитник). 29-летний Сорокин провел 6 матчей в 1-м, 2-м и 3-м раундах отбора. Он заработал 1 пенальти, реализованный партнером по команде, а также забил 1 послематчевый пенальти.

Лига Европы

Федор Чалов (ПАОК, нападающий). 27-летний Чалов провел 2 матча в 3-м раунде отбора.

Магомед Оздоев (ПАОК, полузащитник). 32-летний Оздоев провел 2 матча в 3-м раунде отбора.

Лига конференций

Никита Иосифов («Целе», вингер). 24-летний Иосифов провел 4 матча в 1-м и 2-м раунде отбора Лиги Европы, отметившись 1 голом и 1 передачей. Также он провел 2 игры в 3-м раунде отбора Лиги конференций, в которых сделал 1 ассист.

Юрий Гаврилов («Неман», полузащитник). 23-летний Гаврилов в 6 матчах 1-го, 2-го и 3-го раундов отбора оставался в запасе.

Юрий Клочков («Неман», вингер). 26-летний Клочков в 3-м раунде отбора провел 1 матч, отметившись 1 реализованным послематчевым пенальти, и еще в 1 остался в запасе. Он был заявлен также на 1-й и 2-й раунд квалификации, но отсутствовал в составе из-за травмы.

Первые матчи 4-го раунда отбора пройдут 19-21 августа, ответные – 26-28 августа.

ПАОК сыграет с «Риекой», «Буде-Глимт» – с «Штурмом», «Кайрат» – с «Селтиком», «Целе» – с «Баником», «Неман» – с «Райо Вальекано».

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев, который был заявлен на 2-й раунд отбора Лиги чемпионов, не попал в заявку клуба на 3-й и 4-й раунды.

Вратарь «Штурма» Даниил Худяков травмирован и не заявлен на 4-й раунд отбора Лиги чемпионов.

Нападающий «Копенгагена» Герман Онугха не включен в заявку клуба на 4-й раунд квалификации ЛЧ, как и ранее на 2-й и 3-й.

Вратарь «Ноа» Алексей Площадный, оставшийся в запасе в 4 матчах 1-го и 2-го раундов отбора Лиги чемпионов и 2 играх 3-го отбора Лиги Европы, не включен в заявку клуба на 4-й раунд отбора Лиги конференций.