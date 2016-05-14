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Карлос Гурпеги
Статистика
Карлос Гурпеги - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1980 (46), Памплона
#18 | Защитник
181 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
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Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Испании 2009
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
15
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
3 : 1
14.05.2016
Севилья
1' - 87'
Испания. Примера, 37 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.05.2016
Атлетик
53' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2 : 2
24.04.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
0 : 1
20.04.2016
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
0 : 1
17.04.2016
Атлетик
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
03.04.2016
Гранада
1' - 79'
48'
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
2 : 1
20.03.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
3 : 1
13.03.2016
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
0 : 2
06.03.2016
Атлетик
78' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
4 : 1
02.03.2016
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
0 : 3
28.02.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
0 : 1
21.02.2016
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 2
13.02.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
30.01.2016
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
5 : 2
24.01.2016
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
6 : 0
17.01.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
2 : 0
09.01.2016
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
2 : 2
03.01.2016
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
0 : 1
30.12.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
2 : 0
20.12.2015
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2 : 1
13.12.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 0
06.12.2015
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
2 : 0
22.11.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
08.11.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
1 : 3
01.11.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
3 : 0
26.10.2015
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Депортиво
2 : 2
18.10.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
3 : 1
04.10.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.09.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 2
23.09.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2015
Атлетик
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
3 : 1
13.09.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эйбар
2 : 0
30.08.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 1
23.08.2015
Барселона
62' - 90'
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