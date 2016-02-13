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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 13 февраля 2016
Реал
13.02.2016, суббота, 18:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 2
Завершен
Атлетик
3'
К. Роналду
37'
Х. Родригес
45'
Т. Кроос
87'
К. Роналду
10'
Х. Эрасо
90'
Г. Элустондо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
90'
ГОЛ! 4:2!
Г. Элустондо
Пас отдал
О. де Маркос
ГОЛ! 4:1!
К. Роналду
Пас отдал
Л. Васкес
87'
Вторая желтая
Р. Варан
83'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Х. Родригес
80'
79'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
С. Мерино
Замена
Иско
️️️️
М. Ковачич
72'
Желтая карточка
Л. Модрич
71'
69'
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Леке
Замена
Начо
️️️️
Данило
68'
61'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
А. Итурраспе
ГОЛ! 3:1!
Т. Кроос
Пас отдал
К. Роналду
45'
42'
Желтая карточка
М. Баленсиага
ГОЛ! 2:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Данило
37'
Желтая карточка
Р. Варан
16'
14'
Желтая карточка
Х. Этчейта
10'
ГОЛ! 1:1!
Х. Эрасо
ГОЛ! 1:0!
К. Роналду
Пас отдал
К. Бензема
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
1
Горка Ирайсос
(К)
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-3-1-2
1
Навас
13
Данило
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Ковачич
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
3-2-3-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
3
Этчейта
14
Ляпорт
15
Леке
18
Баленсиага
14
Эрасо
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
9
Мерино
20
Адурис
13
Данило
6
Начо
6
Начо
13
Данило
8
Ковачич
22
Иско
22
Иско
8
Ковачич
23
Родригес
17
Васкес
17
Васкес
23
Родригес
8
Итурраспе
6
Элустондо
6
Элустондо
8
Итурраспе
15
Леке
10
Муньяин
10
Муньяин
15
Леке
9
Мерино
25
Вигуэра
25
Вигуэра
9
Мерино
Остались в запасе
Реал
Атлетик
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Атлетик
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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