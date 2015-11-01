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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 01 ноября 2015
Бетис
01.11.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 10 тур
1 : 3
Завершен
Атлетик
67'
Р. Кастро (П)
8'
И. Уильямс
45'
И. Уильямс
85'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Атлетик
88'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Б. Эчебаррия
85'
ГОЛ! 1:3!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Адурис
Замена
Х. Молина
️️️️
Д. Себальос
82'
78'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Уильямс
Желтая карточка
Г. Пеццелла
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Кастро
67'
65'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Замена
Ф. Варела
️️️️
Ф. Молинеро
56'
51'
Замена
Э. Боведа
️️️️
О. де Маркос
Замена
Д. Дигар
️️️️
Ф. Портильо
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
И. Уильямс
Пас отдал
Р. Гарсия
33'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Д. Себальос
31'
23'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
12'
Желтая карточка
Р. Гарсия
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
Х. Этчейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
6
Петрос
ОП
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
4-2-2-2
1
Адан
2
Молинеро
18
Гонсалес
2
Пеццелла
12
Пиччини
25
Себальос
21
Н'Диайе
20
Портильо
17
Хоакин
9
ван Вольфсвинкел
24
Кастро
3-2-1-4
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
9
Уильямс
14
Гарсия
20
Адурис
9
Мерино
2
Молинеро
3
Варела
3
Варела
2
Молинеро
20
Портильо
15
Дигар
15
Дигар
20
Портильо
25
Себальос
19
Молина
19
Молина
25
Себальос
18
де Маркос
2
Боведа
2
Боведа
18
де Маркос
9
Уильямс
15
Леке
15
Леке
9
Уильямс
7
Эчебаррия
6
Элустондо
6
Элустондо
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Петрос
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Пепе Мель
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
6
Петрос
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Бетис - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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