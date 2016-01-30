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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 30 января 2016
Хетафе
30.01.2016, суббота, 20:15
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
24'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
Вторая желтая
Кала
90'
+2
90'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
82'
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Х. Эрасо
80'
Желтая карточка
М. Баленсиага
79'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Желтая карточка
Э. Веласкес
76'
75'
Замена
Э. Ляпорт
️️️️
С. Мерино
Замена
А. Васкес
️️️️
М. Гомес
74'
73'
Желтая карточка
О. де Маркос
Замена
Вандерсон
️️️️
Х. Родригес
65'
63'
Замена
И. Леке
️️️️
И. Уильямс
61'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Замена
К. Йода
️️️️
Р. Лаго
57'
Желтая карточка
Р. Лаго
30'
Желтая карточка
Кала
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
М. Баленсиага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Виктор Родригес
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
3
Лаго
2
Веласкес
16
Кала
22
Суарес
22
Родригес
25
Ласен
8
Родригес
16
Гомес
14
Леон
12
Щепович
4-3-3
1
Ирайсос
18
де Маркос
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
14
Эрасо
18
Гурпеги
9
Мерино
20
Адурис
9
Уильямс
3
Лаго
11
Йода
11
Йода
3
Лаго
16
Гомес
9
Васкес
9
Васкес
16
Гомес
22
Родригес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
22
Родригес
9
Мерино
14
Ляпорт
14
Ляпорт
9
Мерино
9
Уильямс
15
Леке
15
Леке
9
Уильямс
14
Эрасо
25
Вигуэра
25
Вигуэра
14
Эрасо
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
43
Бернард Менса
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Хетафе - Атлетик
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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