Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Атлетик
Малага - Атлетик: обзор матча 17 апреля 2016
Малага
17.04.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
53'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Атлетик
84'
Желтая карточка
М. Рико
80'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Р. Гарсия
80'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Д. Чоп
79'
76'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
Замена
К. Атсу
️️️️
Велигтон
70'
69'
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
И. Муньяин
66'
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
П. Форнальс
️️️️
Ресио
61'
Желтая карточка
Велигтон
60'
58'
Желтая карточка
Э. Боведа
53'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Итурраспе
Желтая карточка
М. Торрес
33'
Желтая карточка
Ресио
26'
26'
Желтая карточка
И. Муньяин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
19
Шарлес
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
23
Торрес
3
Велигтон
16
Рикка
6
Альбентоса
4
Камачо
5
Кастро
36
Ресио
10
Хуанпи
9
Чоп
19
Шарлес
4-3-1-2
1
Ирайсос
15
Леке
2
Боведа
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
18
Гурпеги
8
Итурраспе
17
Рико
10
Муньяин
14
Гарсия
25
Вигуэра
36
Ресио
8
Форнальс
8
Форнальс
36
Ресио
3
Велигтон
30
Атсу
30
Атсу
3
Велигтон
9
Чоп
24
Санта Крус
24
Санта Крус
9
Чоп
14
Гарсия
3
Этчейта
3
Этчейта
14
Гарсия
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
10
Муньяин
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
10
Муньяин
Остались в запасе
Малага
Атлетик
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Малага - Атлетик
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Ла Росаледа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Малага
Атлетик
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+