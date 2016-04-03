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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Гранада
Атлетик - Гранада: обзор матча 03 апреля 2016
Атлетик
03.04.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
28'
И. Леке
77'
А. Пеньяранда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Гранада
86'
Желтая карточка
Ф. Рико
85'
Замена
Д. Баррал
️️️️
А. Пеньяранда
Замена
И. Уильямс
️️️️
К. Гурпеги
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Пеньяранда
Пас отдал
А. Дукуре
Замена
М. Рико
️️️️
М. Сусаета
71'
68'
Замена
Ф. Рико
️️️️
Р. Перес
56'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Х. Маркес
Желтая карточка
К. Гурпеги
48'
46'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
Пенальти не реализован!
А. Адурис
45'
44'
Желтая карточка
Д. Ломбан
42'
Желтая карточка
Р. Перес
ГОЛ! 1:0!
И. Леке
Пас отдал
А. Адурис
28'
26'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
А. Адурис
17'
Замена
И. Леке
️️️️
С. Мерино
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
1
Андрес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
21
Рене Крхин
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
4
Фран Рико
ПП
18
Давид Баррал
ЦФ
4-3-3
1
Ирайсос
18
Баленсиага
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Гурпеги
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Гарсия
20
Адурис
9
Мерино
4-3-1-2
1
Андрес
20
Фулкье
18
Ломбан
3
Бабен
3
Бираги
21
Перес
6
Дукуре
10
Хави Маркес
7
Пеньяранда
7
Куэнка
19
Эль-Араби
9
Мерино
15
Леке
15
Леке
9
Мерино
14
Сусаета
17
Рико
17
Рико
14
Сусаета
18
Гурпеги
9
Уильямс
9
Уильямс
18
Гурпеги
10
Хави Маркес
20
Ибаньес
20
Ибаньес
10
Хави Маркес
21
Перес
4
Рико
4
Рико
21
Перес
7
Пеньяранда
18
Баррал
18
Баррал
7
Пеньяранда
Остались в запасе
Атлетик
Гранада
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
21
Дория
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Мануэль Гонсалес Лопес
Статистика матча Атлетик - Гранада
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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