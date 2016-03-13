Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Бетис
Атлетик - Бетис: обзор матча 13 марта 2016
Атлетик
13.03.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 29 тур
3 : 1
Завершен
Бетис
35'
С. Мерино
44'
М. Рико
50'
С. Мерино
85'
Р. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Бетис
85'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кастро
80'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ф. Молинеро
Замена
Х. Этчейта
️️️️
Э. Ляпорт
80'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
И. Муньяин
67'
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Гарсия
64'
51'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Петрос
51'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Х. Молина
50'
Желтая карточка
Р. Кастро
ГОЛ! 3:0!
С. Мерино
50'
ГОЛ! 2:0!
М. Рико
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Мерино
Пас отдал
М. Сан Хосе
35'
Желтая карточка
Р. Гарсия
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
12
Леандро Дамиао
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирайсос
2
Боведа
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
15
Леке
14
Сусаета
18
Гурпеги
17
Рико
10
Муньяин
9
Мерино
14
Гарсия
4-1-1-2-2
1
Адан
33
Монтойя
18
Гонсалес
2
Молинеро
2
Пеццелла
6
Петрос
21
Н'Диайе
17
Хоакин
21
Мусонда
19
Молина
24
Кастро
14
Ляпорт
3
Этчейта
3
Этчейта
14
Ляпорт
10
Муньяин
6
Элустондо
6
Элустондо
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
20
Адурис
14
Гарсия
6
Петрос
25
Себальос
25
Себальос
6
Петрос
19
Молина
8
Руис
8
Руис
19
Молина
2
Молинеро
16
Сехудо
16
Сехудо
2
Молинеро
Остались в запасе
Атлетик
Бетис
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
12
Леандро Дамиао
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
12
Леандро Дамиао
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хуан Мерино
Статистика матча Атлетик - Бетис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Атлетик
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+