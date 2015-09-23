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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 23 сентября 2015
Атлетик
23.09.2015, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Реал
67'
С. Мерино
19'
К. Бензема
70'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Желтая карточка
Р. Гарсия
89'
89'
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Ковачич
Замена
К. Сола
️️️️
А. Адурис
84'
Желтая карточка
И. Гомес
81'
80'
Замена
Каземиро
️️️️
К. Бензема
78'
Желтая карточка
Т. Кроос
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
78'
Замена
М. Рико
️️️️
М. Сан Хосе
72'
72'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
70'
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
Пас отдал
Иско
ГОЛ! 1:1!
С. Мерино
Пас отдал
М. Сусаета
67'
Желтая карточка
О. де Маркос
66'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
63'
57'
Желтая карточка
Пепе
52'
Желтая карточка
К. Роналду
19'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
3-2-2-3
1
Ирайсос
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
3
Этчейта
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
9
Мерино
14
Гарсия
20
Адурис
4-3-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
3
Пепе
12
Марсело
14
Модрич
8
Ковачич
8
Кроос
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
12
Сан Хосе
17
Рико
17
Рико
12
Сан Хосе
20
Адурис
9
Сола
9
Сола
20
Адурис
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
9
Бензема
5
Каземиро
5
Каземиро
9
Бензема
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
8
Ковачич
17
Васкес
17
Васкес
8
Ковачич
Остались в запасе
Атлетик
Реал
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Атлетик - Реал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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