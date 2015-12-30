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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 30 декабря 2015
Сельта
30.12.2015, среда, 22:30
Испания. Примера, 17 тур
0 : 1
Завершен
Атлетик
72'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
88'
Замена
К. Сола
️️️️
А. Адурис
Замена
Д. Дразич
️️️️
Т. Бонгонда
88'
Желтая карточка
Н. Радойя
87'
Желтая карточка
Т. Бонгонда
84'
80'
Желтая карточка
Г. Ирайсос
Замена
Н. Радойя
️️️️
А. Фернандес
78'
78'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
И. Уильямс
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Эрнандес
75'
72'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
А. Адурис
69'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Г. Кабрал
65'
60'
Замена
И. Муньяин
️️️️
С. Мерино
53'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
24'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Кике Сола
ЦФ
4-3-2-1
1
Альварес
17
Кастро
22
Кабрал
21
Гомес
22
Мальо
10
Васс
19
Эрнандес
17
Фернандес
10
Бонгонда
14
Орельяна
10
Аспас
3-2-1-4
1
Ирайсос
14
Ляпорт
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Мерино
20
Адурис
17
Фернандес
22
Радойя
22
Радойя
17
Фернандес
19
Эрнандес
11
Гуидетти
11
Гуидетти
19
Эрнандес
10
Бонгонда
71
Дразич
71
Дразич
10
Бонгонда
9
Уильямс
14
Эрасо
14
Эрасо
9
Уильямс
9
Мерино
10
Муньяин
10
Муньяин
9
Мерино
20
Адурис
9
Сола
9
Сола
20
Адурис
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
21
Карлес Планас
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Сельта - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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