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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетик
Депортиво - Атлетик: обзор матча 18 октября 2015
Депортиво
18.10.2015, воскресенье, 21:30
Испания. Примера, 8 тур
2 : 2
Завершен
Атлетик
80'
Лукас
89'
А. Аррибас
30'
И. Уильямс
63'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетик
ГОЛ! 2:2!
А. Аррибас
Пас отдал
Ф. Картабия
89'
Желтая карточка
Сидней
85'
83'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
80'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Сусаета
ГОЛ! 1:2!
Лукас
Пас отдал
Хуанфран
80'
76'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
75'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Л. Альберто
71'
65'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
63'
ГОЛ! 0:2!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Гарсия
Желтая карточка
Лукас
62'
Замена
О. Риера
️️️️
Кани
61'
Замена
С. Боргес
️️️️
Х. Домингес
56'
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
М. Баленсиага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
3-5-1-1
1
Люкс
3
Наварро
26
Сидней
14
Аррибас
5
Москера
76
Файр
28
Домингес
24
Хуанфран
8
Кани
18
Альберто
7
Лукас
3-2-2-3
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
14
Ляпорт
3
Этчейта
18
де Маркос
18
Баленсиага
14
Сусаета
7
Эчебаррия
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
18
Альберто
10
Картабия
10
Картабия
18
Альберто
28
Домингес
5
Боргес
5
Боргес
28
Домингес
8
Кани
21
Риера
21
Риера
8
Кани
14
Сусаета
15
Леке
15
Леке
14
Сусаета
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
Остались в запасе
Депортиво
Атлетик
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Депортиво - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Футбол 1
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