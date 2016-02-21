Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал Сосьедад
Атлетик - Реал Сосьедад: обзор матча 21 февраля 2016
Атлетик
21.02.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
17'
Жонатас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал Сосьедад
90'
+4
Желтая карточка
Х. Рульи
Желтая карточка
О. де Маркос
90'
+3
90'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Жонатас
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
90'
87'
Желтая карточка
А. Элустондо
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Сан Хосе
78'
75'
Замена
М. Бергара
️️️️
К. Вела
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
М. Сусаета
74'
68'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Д. Рейес
Желтая карточка
А. Адурис
66'
Желтая карточка
И. Муньяин
65'
Желтая карточка
Р. Гарсия
64'
53'
Желтая карточка
К. Вела
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Уильямс
37'
Желтая карточка
М. Сан Хосе
28'
20'
Желтая карточка
Жонатас
17'
ГОЛ! 0:1!
Жонатас
Пас отдал
К. Вела
13'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
13'
Желтая карточка
Д. Рейес
Желтая карточка
М. Сусаета
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
18
Гурпеги
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
3-2-2-1-2
28
Рульи
3
Гонсалес
6
Элустондо
26
Мартинес
13
Рейес
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
9
Жонатас
10
Вела
12
Сан Хосе
8
Итурраспе
8
Итурраспе
12
Сан Хосе
9
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
9
Уильямс
14
Сусаета
25
Вигуэра
25
Вигуэра
14
Сусаета
10
Вела
5
Бергара
5
Бергара
10
Вела
13
Рейес
14
Пардо
14
Пардо
13
Рейес
9
Жонатас
17
Зурутуса
17
Зурутуса
9
Жонатас
Остались в запасе
Атлетик
Реал Сосьедад
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
77
Брума
ЛВ
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
13
Ойер
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Атлетик - Реал Сосьедад
7
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
Новости команд
Все
Атлетик
Реал Сосьедад
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+