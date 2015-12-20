Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 20 декабря 2015
Атлетик
20.12.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
55'
М. Сан Хосе
82'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Уильямс
87'
Замена
Э. Боведа
️️️️
Р. Гарсия
85'
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
Пас отдал
А. Адурис
82'
78'
Замена
Дейверсон
️️️️
П. Лопес
Замена
М. Рико
️️️️
М. Сусаета
74'
74'
Желтая карточка
П. Лопес
69'
Замена
Верса
️️️️
Ж. Симао
69'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Ж. Ксуметра
64'
Желтая карточка
З. Феддаль
ГОЛ! 1:0!
М. Сан Хосе
Пас отдал
М. Сусаета
55'
39'
Желтая карточка
Ж. Симао
37'
Желтая карточка
А. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Леванте
13
Диего Мариньо
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Кике Сола
ЦФ
Леванте
23
Рубен
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
12
Верса
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
3-2-2-3
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
20
Адурис
14
Гарсия
9
Уильямс
4-4-1-1
13
Мариньо
19
Лопес
3
Феддаль
4
Наварро
3
Гарсия
17
Ксуметра
6
Камараса
23
Симао
8
Лерма
14
Гарсия
9
Гилас
14
Гарсия
2
Боведа
2
Боведа
14
Гарсия
14
Сусаета
17
Рико
17
Рико
14
Сусаета
9
Уильямс
10
Муньяин
10
Муньяин
9
Уильямс
23
Симао
12
Верса
12
Верса
23
Симао
17
Ксуметра
25
Моралес
25
Моралес
17
Ксуметра
19
Лопес
16
Дейверсон
16
Дейверсон
19
Лопес
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
23
Рубен
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
23
Рубен
ВР
2
Иван Лопес
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Атлетик - Леванте
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Спорт 1
Новости команд
Все
Атлетик
Леванте
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Леванте» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Леванте» и «Атлетико» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Реал Сосьедад» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+