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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Атлетик
Спортинг - Атлетик: обзор матча 06 марта 2016
Спортинг
06.03.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
27'
Б. Эчебаррия
59'
О. де Маркос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Атлетик
90'
+2
Желтая карточка
М. Баленсиага
78'
Замена
К. Гурпеги
️️️️
М. Сусаета
Замена
А. Баррера
️️️️
Р. Канелья
77'
74'
Вторая желтая
Э. Ляпорт
72'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
А. Адурис
66'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Муньяин
Замена
А. Менендес
️️️️
Д. Нди
66'
Замена
К. Кастро
️️️️
Джони
66'
59'
ГОЛ! 0:2!
О. де Маркос
Пас отдал
А. Адурис
52'
Желтая карточка
Э. Ляпорт
27'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
О. Враньеш
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
10
Ален Халилович
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
20
Алекс Баррера
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Куэльяр
22
Мере
15
Канелья
22
Враньеш
23
Эрнандес
8
Маскарель
8
Айт-Атмане
24
Джони
10
Халилович
20
Нди
19
Санабрия
3-2-2-1-2
1
Ирайсос
14
Ляпорт
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
14
Гарсия
20
Адурис
20
Нди
3
Менендес
3
Менендес
20
Нди
15
Канелья
20
Баррера
20
Баррера
15
Канелья
24
Джони
16
Кастро
16
Кастро
24
Джони
14
Сусаета
18
Гурпеги
18
Гурпеги
14
Сусаета
20
Адурис
14
Эрасо
14
Эрасо
20
Адурис
10
Муньяин
9
Мерино
9
Мерино
10
Муньяин
Остались в запасе
Спортинг
Атлетик
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Спортинг - Атлетик
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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