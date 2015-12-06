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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 06 декабря 2015
Атлетик
06.12.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
Замена
К. Сола
️️️️
А. Адурис
89'
Замена
Э. Боведа
️️️️
И. Уильямс
85'
82'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Н. Амрабат
77'
Желтая карточка
Ресио
65'
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
П. Форнальс
54'
Желтая карточка
Н. Амрабат
45'
Замена
Хуанпи
️️️️
Е. Филипенко
Замена
А. Итурраспе
️️️️
М. Сусаета
45'
Желтая карточка
И. Уильямс
20'
Желтая карточка
Р. Гарсия
20'
Красная карточка
О. де Маркос
19'
12'
Желтая карточка
Е. Филипенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Малага
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
10
Хуанпи
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-3-3
1
Ирайсос
18
Баленсиага
3
Этчейта
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Гурпеги
14
Сусаета
7
Эчебаррия
9
Уильямс
20
Адурис
14
Гарсия
4-2-2-2
13
Камени
24
Филипенко
16
Росалес
2
Ангелери
6
Альбентоса
36
Ресио
27
Хуанкар
8
Форнальс
17
Дуда
19
Шарлес
39
Амрабат
9
Уильямс
2
Боведа
2
Боведа
9
Уильямс
14
Сусаета
8
Итурраспе
8
Итурраспе
14
Сусаета
20
Адурис
9
Сола
9
Сола
20
Адурис
39
Амрабат
10
Онтиверос
10
Онтиверос
39
Амрабат
24
Филипенко
10
Хуанпи
10
Хуанпи
24
Филипенко
8
Форнальс
24
Санта Крус
24
Санта Крус
8
Форнальс
Остались в запасе
Атлетик
Малага
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Малага
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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