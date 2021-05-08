Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Faysal Bettache - статистика

#26 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Куинз Парк Рейнджерс
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
08.05.2021
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Сток Сити
0 : 2
01.05.2021
Куинз Парк Рейнджерс
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 3
24.04.2021
Норвич Сити
89' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Суонси
0 : 1
20.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Мидлсбро
1 : 2
17.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ротерхэм
3 : 1
13.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
10.04.2021
Шеффилд Уэнсдэй
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
05.04.2021
Куинз Парк Рейнджерс
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
02.04.2021
Ковентри
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
0 : 2
06.03.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
27.02.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
20.02.2021
Борнмут
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
17.02.2021
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.02.2021
Блэкберн
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уотфорд
1 : 2
01.02.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
23.01.2021
Дерби Каунти
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Кардифф
0 : 1
20.01.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Лутон Таун
0 : 2
12.01.2021
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Норвич Сити
1 : 1
29.12.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
26.12.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Уиком Уондерерс
1 : 1
19.12.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
15.12.2020
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
12.12.2020
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Миллуолл
1 : 1
08.12.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
05.12.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.12.2020
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Брентфорд
2 : 1
27.11.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
24.11.2020
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
21.11.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Блэкберн
3 : 1
07.11.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Дерби Каунти
0 : 1
04.11.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
31.10.2020
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Барнсли
3 : 0
27.10.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
24.10.2020
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 2
21.10.2020
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Борнмут
0 : 0
17.10.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
03.10.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Главные новости
Реакция главы Ла Лиги на признание «Манчестер Сити» виновным в финансовых нарушениях
20:26
Мостовой ответил, является ли Вагнер Лав лучшим легионером в истории РПЛ
19:47
4
Жирков назвал двух лучших игроков в истории ЦСКА
18:52
2
Видео«Зениту» вручили Кубок после победы над «Шанхаем»
18:42
16
«Зенит» назвали одной из сильнейших команд Европы: «На сто процентов»
18:29
22
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Шанхаем»
18:23
2
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
2
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
25
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+