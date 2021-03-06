|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Лутон Таун (Лутон)
|01.05.2021
|83' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.04.2021
|89' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Норвич Сити (Норвич)
|20.04.2021
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.04.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|13.04.2021
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|10.04.2021
|81' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|05.04.2021
|80' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.04.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Ковентри (Ковентри)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.02.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Борнмут (Борнмут)
|17.02.2021
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|06.02.2021
|74' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|01.02.2021
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|23.01.2021
|65' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|20.01.2021
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|12.01.2021
|Был в запасе
|Лутон Таун (Лутон)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|26.12.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Суонси (Суонси)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|08.12.2020
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|01.12.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|27.11.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.11.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|04.11.2020
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|31.10.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Кардифф (Кардифф)
|27.10.2020
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.10.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|21.10.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Престон (Престон)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Борнмут (Борнмут)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)