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    Faysal Bettache - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Faysal Bettache
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Лутон Таун (Лутон)
    01.05.2021 83' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.04.2021 89' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Норвич Сити (Норвич)
    20.04.2021 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.04.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    13.04.2021 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    10.04.2021 81' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    05.04.2021 80' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.04.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Ковентри (Ковентри)
    06.03.2021 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    27.02.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.02.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Борнмут (Борнмут)
    17.02.2021 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Брентфорд (Лондон)
    06.02.2021 74' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    01.02.2021 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    23.01.2021 65' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    20.01.2021 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    12.01.2021 Был в запасе Лутон Таун (Лутон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.12.2020 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.12.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Суонси (Суонси)
    19.12.2020 Был в запасе Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    15.12.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.12.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Рединг (Рединг)
    08.12.2020 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.12.2020 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.12.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    27.11.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.11.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    21.11.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
    07.11.2020 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    04.11.2020 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    31.10.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Кардифф (Кардифф)
    27.10.2020 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.10.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    21.10.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Престон (Престон)
    17.10.2020 Был в запасе Борнмут (Борнмут) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.10.2020 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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