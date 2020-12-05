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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 декабря 2020
Хаддерсфилд Таун
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
2 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
3'
Д. Корома
39'
Г. Тоффоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Д. Духани
️️️️
И. Мбенза
87'
82'
Замена
А. Адома
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
82'
Замена
Ч. Келман
️️️️
И. Хаир
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
C. Schindler
80'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
73'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
Пипа
73'
71'
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
62'
Желтая карточка
Д. Болл
56'
Замена
Д. Болл
️️️️
G. Cameron
56'
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Уиллок
46'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
ГОЛ! 2:0!
Г. Тоффоло
Пас отдал
Д. Корома
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Корома
Пас отдал
К. Эйтинг
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
4-1-3-2
29
Хамер
15
Тоффоло
26
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
27
О'Брайен
6
Хогг
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
37
Корома
3-2-4-1
88
Дьенг
34
Кейн
5
Барбе
22
Хямяляйнен
26
Осайи-Самуэль
16
Дикки
11
5
10
Хаир
16
Уиллок
13
Дайкс
26
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
26
7
Мбенза
21
Духани
21
Духани
7
Мбенза
2
Пипа
7
Бакуна
7
Бакуна
2
Пипа
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Уорд
22
Кэмпбелл
10
Хаир
23
Келман
23
Келман
10
Хаир
5
4
Болл
4
Болл
5
16
Уиллок
8
Томас
8
Томас
16
Уиллок
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
26
Осайи-Самуэль
37
Адома
37
Адома
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
1
Райан Шофилд
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
29
Осман Какай
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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