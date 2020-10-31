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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф: обзор матча 31 октября 2020
Куинз Парк Рейнджерс
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 2
Завершен
Кардифф
15'
И. Хаир
27'
Т. Кейн
90+1'
Д. Болл
49'
Д. Роллс (П)
85'
Д. Роллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
90'
+5
Замена
М. Харрис
️️️️
Л. Бакуна
Замена
М. Бонн
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
Д. Болл
90'
+1
85'
ГОЛ! 2:2!
Д. Роллс
Замена
Д. Болл
️️️️
И. Хаир
81'
75'
Желтая карточка
Л. Томлин
68'
Замена
Л. Томлин
️️️️
Д. Мерфи
Замена
К. Уиллок
️️️️
А. Адома
63'
49'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Роллс
Желтая карточка
Й. Барбе
48'
46'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
У. Волкс
Желтая карточка
Т. Кейн
45'
+3
38'
Желтая карточка
Л. Бакуна
Желтая карточка
G. Cameron
31'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кейн
27'
22'
Желтая карточка
Д. Роллс
Желтая карточка
И. Хаир
15'
ГОЛ! 1:0!
И. Хаир
Пас отдал
А. Адома
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Tom Carroll
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
17
Ли Томлин
ЦФ
3-2-3-2
88
Дьенг
22
Хямяляйнен
5
Барбе
23
Мастерсон
34
Кейн
26
Осайи-Самуэль
11
5
10
Хаир
13
Дайкс
37
Адома
3-5-2
12
Смитис
35
Нельсон
23
Моррисон
12
Беннетт
6
Волкс
9
Ожо
32
Роллс
10
Бакуна
7
Пак
19
Мур
23
Мерфи
10
Хаир
4
Болл
4
Болл
10
Хаир
37
Адома
16
Уиллок
16
Уиллок
37
Адома
26
Осайи-Самуэль
9
Бонн
9
Бонн
26
Осайи-Самуэль
10
Бакуна
9
Харрис
9
Харрис
10
Бакуна
6
Волкс
30
Хойлетт
30
Хойлетт
6
Волкс
23
Мерфи
17
Томлин
17
Томлин
23
Мерфи
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Кардифф
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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