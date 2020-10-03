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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 03 октября 2020
Шеффилд Уэнсдэй
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
54'
Й. Барбе (АГ)
90+6'
М. Бонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
М. Бонн
Замена
Д. Роудс
️️️️
Ф. Деле-Баширу
69'
Желтая карточка
М. Луонго
63'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Й. Барбе
54'
Желтая карточка
К. Патерсон
52'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Палмер
46'
Замена
Л. Палмер
️️️️
Л. Шоу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
21
Массимо Луонго
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
9
Маколи Бонн
ЦФ
2-1-5-2
1
12
Лис
13
Патерсон
29
Шоу
3
Рич
10
Беннэн
7
10
Виндасс
16
Деле-Баширу
21
Луонго
4
3-2-4-1
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
26
Осайи-Самуэль
29
Какай
10
Амос
5
11
10
Хаир
13
Дайкс
Палмер
28
Одубайо
28
Одубайо
Палмер
16
Деле-Баширу
29
Роудс
29
Роудс
16
Деле-Баширу
29
Шоу
2
Палмер
2
Палмер
29
Шоу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
10
Liam Waldock
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
11
Пол Смит
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
10
Liam Waldock
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
11
Пол Смит
ПВ
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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Шеффилд Уэнсдэй
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