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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 12 января 2021
Лутон Таун
12.01.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
39'
Ч. Остин
88'
М. Бонн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+3
Замена
Ч. Келман
️️️️
Л. Дайкс
89'
Желтая карточка
М. Бонн
88'
ГОЛ! 0:2!
М. Бонн
Пас отдал
А. Адома
Замена
Д. Монкур
️️️️
К. Луалуа
82'
Замена
Л. Берри
️️️️
П. Мпанцу
82'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Д. Коллинс
82'
Замена
S. Nombe
️️️️
Д. Поттс
76'
75'
Замена
А. Адома
️️️️
И. Хаир
58'
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Остин
39'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Остин
Пас отдал
G. Cameron
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Дэниэл Поттс
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
S. Nombe
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
4-1-2-3
21
Слуга
15
Локьер
15
Поттс
15
Брэдли
14
Бри
8
Дьюсбери-Холл
17
Мпанцу
16
Ри
17
Коллинс
23
Корник
25
Луалуа
4-4-2
88
Дьенг
26
Осайи-Самуэль
34
Кейн
5
Барбе
16
Дикки
5
11
10
Хаир
4
Болл
13
Дайкс
32
Остин
17
Мпанцу
8
Берри
8
Берри
17
Мпанцу
15
Поттс
9
9
15
Поттс
25
Луалуа
20
Монкур
20
Монкур
25
Луалуа
17
Коллинс
14
Хилтон
14
Хилтон
17
Коллинс
13
Дайкс
23
Келман
23
Келман
13
Дайкс
32
Остин
9
Бонн
9
Бонн
32
Остин
10
Хаир
37
Адома
37
Адома
10
Хаир
Остались в запасе
Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
18
Джордан Кларк
ПВ
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
22
Брендан Гэллоуэй
ЦЗ
18
Джордан Кларк
ПВ
30
Петер Киосо
ПЗ
1
Джеймс Ши
ВР
8
Райан Танниклифф
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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