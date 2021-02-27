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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 27 февраля 2021
Бирмингем Сити
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
82'
К. Педерсен
85'
А. Халилович
44'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
М. Робертс
90'
+6
Замена
Я. Валери
️️️️
И. Санчес
90'
+1
87'
Замена
А. Адома
️️️️
С. Йохансен
87'
Замена
Ч. Келман
️️️️
М. Бонн
Желтая карточка
А. Халилович
86'
ГОЛ! 2:1!
А. Халилович
Пас отдал
И. Санчес
85'
ГОЛ! 1:1!
К. Педерсен
Пас отдал
М. Робертс
82'
73'
Желтая карточка
М. Бонн
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
71'
Замена
А. Халилович
️️️️
Г. Гарднер
63'
Замена
Д. Леко
️️️️
Ж. Бела
63'
Замена
М. Робертс
️️️️
Д. Кларк-Салтер
63'
56'
Замена
С. Филд
️️️️
К. Уиллок
55'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Остин
Желтая карточка
К. Педерсен
52'
44'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Остин
Пас отдал
Т. Кейн
13'
Желтая карточка
К. Уиллок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
4-1-3-2
13
Этеридж
24
Педерсен
6
Дин
6
Кларк-Салтер
2
Колен
26
Суньич
10
Санчес
45
Харпер
20
Гарднер
25
Хоган
91
Бела
4-4-2
88
Дьенг
34
Кейн
22
Хямяляйнен
5
Барбе
16
Дикки
4
Болл
5
10
Йохансен
16
Уиллок
9
Бонн
32
Остин
10
Санчес
7
Валери
7
Валери
10
Санчес
6
Кларк-Салтер
4
Робертс
4
Робертс
6
Кларк-Салтер
91
Бела
17
Леко
17
Леко
91
Бела
20
Гарднер
10
Халилович
10
Халилович
20
Гарднер
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
9
Бонн
23
Келман
23
Келман
9
Бонн
16
Уиллок
26
Филд
26
Филд
16
Уиллок
32
Остин
13
Дайкс
13
Дайкс
32
Остин
10
Йохансен
37
Адома
37
Адома
10
Йохансен
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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