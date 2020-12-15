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Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 15 декабря 2020
Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2020, вторник, 20:30
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
86'
Желтая карточка
Г. Суттар
82'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
Н. Пауэлл
82'
Замена
Т. Верлинден
️️️️
Д. МакКлин
78'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Тимон
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
77'
65'
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Браун
Замена
К. Уиллок
️️️️
А. Адома
57'
Замена
Д. Болл
️️️️
T. Carroll
57'
Желтая карточка
Н. Хямяляйнен
50'
Желтая карточка
Й. Барбе
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
11
Dillon De Silva
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Сток Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
3-2-3-2
88
Дьенг
5
Барбе
34
Кейн
22
Хямяляйнен
16
Дикки
26
Осайи-Самуэль
5
10
Хаир
11
37
Адома
13
Дайкс
3-2-4-1
39
Барсик
22
Коллинс
3
Фокс
14
Тимон
15
Суттар
17
Честер
24
Кузинс
10
Инс
16
МакКлин
25
Пауэлл
18
Браун
11
4
Болл
4
Болл
11
37
Адома
16
Уиллок
16
Уиллок
37
Адома
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
16
МакКлин
7
Верлинден
7
Верлинден
16
МакКлин
25
Пауэлл
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
25
Пауэлл
14
Тимон
15
Томпсон
15
Томпсон
14
Тимон
18
Браун
26
Флетчер
26
Флетчер
18
Браун
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
11
Dillon De Silva
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
2
Том Смит
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
11
Dillon De Silva
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
22
Эндрю Лонерган
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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