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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 10 апреля 2021
Куинз Парк Рейнджерс
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
4 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
27'
Л. Дайкс
50'
С. Йохансен
60'
Л. Дайкс
90+1'
К. Уиллок
30'
Д. Виндасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 4:1!
К. Уиллок
Пас отдал
Д. Томас
90'
+1
Желтая карточка
О. Какай
90'
83'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
С. Хатчинсон
Замена
Д. Болл
️️️️
С. Филд
81'
Замена
F. Bettache
️️️️
С. Йохансен
81'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
76'
71'
Замена
K. Harris
️️️️
О. Урогиде
71'
Замена
А. Грин
️️️️
Д. Роудс
70'
Замена
Э. Качунга
️️️️
К. Патерсон
Замена
А. Адома
️️️️
J. de Wijs
69'
Желтая карточка
С. Филд
64'
ГОЛ! 3:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
К. Уиллок
60'
ГОЛ! 2:1!
С. Йохансен
Пас отдал
И. Хаир
50'
30'
ГОЛ! 1:1!
Д. Виндасс
Пас отдал
А. Рич
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
Пас отдал
Й. Барбе
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
29
Лайам Шоу
ОП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
30
5
Барбе
3
Уоллас
29
Какай
16
Дикки
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
26
Филд
13
Дайкс
3-2-5
33
Уайлдсмит
3
Урогиде
13
Патерсон
12
Лис
5
Хатчинсон
31
2
Палмер
3
Рич
29
Роудс
10
Виндасс
10
Беннэн
10
Йохансен
26
26
10
Йохансен
26
Филд
4
Болл
4
Болл
26
Филд
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
30
37
Адома
37
Адома
30
5
Хатчинсон
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
5
Хатчинсон
3
Урогиде
7
7
3
Урогиде
13
Патерсон
10
Качунга
10
Качунга
13
Патерсон
29
Роудс
25
Грин
25
Грин
29
Роудс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
27
Кирен Вествуд
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
24
Isaiah Brown
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
29
Лайам Шоу
ОП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
24
Isaiah Brown
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Шеффилд Уэнсдэй
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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Куинз Парк Рейнджерс
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