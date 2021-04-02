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Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри: обзор матча 02 апреля 2021
Куинз Парк Рейнджерс
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 0
Завершен
Ковентри
2'
К. Уиллок
22'
М. Роуз (АГ)
68'
И. Хаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
Желтая карточка
Д. Болл
85'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Л. Уоллас
83'
Замена
Д. Болл
️️️️
С. Йохансен
83'
77'
Замена
Д. Экклз
️️️️
Г. Хамер
Замена
А. Адома
️️️️
И. Хаир
75'
ГОЛ! 3:0!
И. Хаир
Пас отдал
С. Йохансен
68'
Замена
Д. Томас
️️️️
К. Уиллок
66'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Ч. Остин
66'
66'
Замена
J. Pask
️️️️
М. Роуз
59'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Гудден
58'
Замена
К. О'Харе
️️️️
Д. Аллен
58'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Шипли
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Роуз
22'
ГОЛ! 1:0!
К. Уиллок
Пас отдал
Л. Уоллас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
96
Жульен Да Коста
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
4
Лайам Келли
ЦП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
27
Jordon Thompson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
4-5-1
1
Ламли
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
29
Какай
26
Филд
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
5
32
Остин
3-1-3-1-2
20
Мароши
5
Хайам
5
Эстигард
3
МакКаллум
38
Хамер
24
Аллен
96
Да Коста
37
Джеймс
26
Шипли
5
Роуз
24
Гудден
3
Уоллас
23
Келман
23
Келман
3
Уоллас
10
Йохансен
4
Болл
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
8
Томас
8
Томас
16
Уиллок
32
Остин
13
Дайкс
13
Дайкс
32
Остин
10
Хаир
37
Адома
37
Адома
10
Хаир
5
Роуз
2
2
5
Роуз
38
Хамер
28
Экклз
28
Экклз
38
Хамер
26
Шипли
14
Дьекереш
14
Дьекереш
26
Шипли
24
Аллен
17
О'Харе
17
О'Харе
24
Аллен
24
Гудден
10
Уокер
10
Уокер
24
Гудден
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри
88
Сени Дьенг
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
13
Бен Уилсон
ВР
27
Jordon Thompson
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
88
Сени Дьенг
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
27
Jordon Thompson
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦП
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ковентри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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