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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
Куинз Парк Рейнджерс - Рединг: обзор матча 12 декабря 2020
Куинз Парк Рейнджерс
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
89'
М. Олисе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
89'
ГОЛ! 0:1!
М. Олисе
87'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
S. Baldock
Замена
М. Бонн
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
79'
Замена
Т. Кейн
️️️️
О. Какай
72'
Желтая карточка
T. Carroll
67'
66'
Замена
М. Олисе
️️️️
S. Aluko
66'
Замена
Т. Холмс
️️️️
T. Esteves
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
57'
27'
Замена
L. Gibson
️️️️
О. Ричардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Райан Ист
ОП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
22
Хямяляйнен
29
Какай
26
Осайи-Самуэль
5
10
Хаир
11
16
Уиллок
13
Дайкс
3-5-2
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
3
Ричардс
29
Лорент
4
Риномхота
30
Семеду
14
Эджария
19
9
23
29
Какай
34
Кейн
34
Кейн
29
Какай
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
26
Осайи-Самуэль
9
Бонн
9
Бонн
26
Осайи-Самуэль
19
12
Холмс
12
Холмс
19
3
Ричардс
19
19
3
Ричардс
9
26
Макинтайр
26
Макинтайр
9
23
17
Олисе
17
Олисе
23
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Рединг
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
27
Теннай Уотсон
ПЗ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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