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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд: обзор матча 17 февраля 2021
Куинз Парк Рейнджерс
17.02.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Брентфорд
72'
С. Филд
76'
Ч. Остин
30'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
90'
Желтая карточка
А. Тони
Желтая карточка
С. Дьенг
89'
Желтая карточка
G. Cameron
84'
83'
Замена
М. Форсс
️️️️
В. Янельт
83'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Х. Дальсгаард
Замена
О. Какай
️️️️
Л. Уоллас
79'
ГОЛ! 2:1!
Ч. Остин
Пас отдал
И. Хаир
76'
75'
Замена
С. Годдос
️️️️
Д. Да Силва
ГОЛ! 1:1!
С. Филд
72'
Замена
К. Уиллок
️️️️
Л. Дайкс
65'
58'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
Т. Фосу
Желтая карточка
Р. Дикки
57'
Замена
С. Филд
️️️️
Д. Болл
56'
Желтая карточка
Д. Болл
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Тони
Пас отдал
М. Йенсен
Желтая карточка
Т. Кейн
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Саман Годдос
АП
19
Брайан Мбемо
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
4-4-2
88
Дьенг
16
Дикки
34
Кейн
3
Уоллас
5
Барбе
5
10
Йохансен
10
Хаир
4
Болл
13
Дайкс
32
Остин
3-1-2-2-2
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
10
Да Силва
7
Каньос
24
Фосу
23
Рид
17
Тони
3
Уоллас
29
Какай
29
Какай
3
Уоллас
4
Болл
26
Филд
26
Филд
4
Болл
13
Дайкс
16
Уиллок
16
Уиллок
13
Дайкс
3
Дальсгаард
2
Расмуссен
2
Расмуссен
3
Дальсгаард
27
Янельт
88
Форсс
88
Форсс
27
Янельт
24
Фосу
19
Мбемо
19
Мбемо
24
Фосу
10
Да Силва
7
Годдос
7
Годдос
10
Да Силва
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Брентфорд
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Бидструп
ЦП
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Этан Пайннок
ЦЗ
8
Ян Замбурек
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Брентфорд
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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