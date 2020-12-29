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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 29 декабря 2020
Норвич Сити
29.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
74'
Т. Пукки (П)
84'
Б. Осайи-Самуэль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+4
Желтая карточка
М. Бонн
90'
+1
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
Желтая карточка
О. Скипп
90'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Кантвелл
90'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Я. Серенсен
90'
89'
Желтая карточка
T. Carroll
Желтая карточка
К. МакЛин
87'
Желтая карточка
К. Циммерманн
84'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Осайи-Самуэль
76'
Желтая карточка
Р. Дикки
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Пукки
74'
73'
Желтая карточка
Д. Болл
71'
Замена
А. Адома
️️️️
И. Хаир
71'
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
Замена
D. Barden
️️️️
М. МакГоверн
46'
22'
Желтая карточка
Т. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Tom Carroll
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Норвич Сити
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
3-1-3-1-2
23
МакГоверн
4
Циммерманн
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
8
Вранчич
23
МакЛин
18
Серенсен
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
3-2-4-1
88
Дьенг
5
Барбе
34
Кейн
22
Хямяляйнен
26
Осайи-Самуэль
16
Дикки
4
Болл
10
Хаир
5
11
13
Дайкс
23
МакГоверн
12
12
23
МакГоверн
10
Кантвелл
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Кантвелл
18
Серенсен
9
Хагилл
9
Хагилл
18
Серенсен
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
10
Хаир
37
Адома
37
Адома
10
Хаир
Остались в запасе
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Норвич Сити - Куинз Парк Рейнджерс
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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