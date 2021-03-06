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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 06 марта 2021
Бристоль Сити
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
11'
И. Хаир
22'
Р. Дикки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
88'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
85'
82'
Замена
Д. Томас
️️️️
И. Хаир
82'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
76'
Желтая карточка
Д. Болл
75'
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Остин
75'
Замена
Д. Болл
️️️️
С. Филд
74'
Желтая карточка
Р. Дикки
71'
Желтая карточка
О. Какай
63'
Замена
О. Какай
️️️️
J. de Wijs
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
А. Надь
31'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Т. Бакинсон
23'
22'
ГОЛ! 0:2!
Р. Дикки
11'
ГОЛ! 0:1!
И. Хаир
Пас отдал
Т. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
28
Sam Pearson
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
3-3-2-2
25
Бентли
5
Мариаппа
2
Сессеньон
32
Хант
26
Калас
19
Бакинсон
26
Винер
45
Палмер
6
Надь
18
Дьедиу
21
Уэллс
3-2-4-1
88
Дьенг
5
Барбе
34
Кейн
3
Уоллас
16
Дикки
30
10
Хаир
26
Филд
16
Уиллок
10
Йохансен
32
Остин
6
Надь
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
6
Надь
19
Бакинсон
42
Семеньо
42
Семеньо
19
Бакинсон
30
29
Какай
29
Какай
30
10
Хаир
8
Томас
8
Томас
10
Хаир
26
Филд
4
Болл
4
Болл
26
Филд
32
Остин
9
Бонн
9
Бонн
32
Остин
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
Остались в запасе
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
28
Sam Pearson
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ryley Towler
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Бристоль Сити - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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