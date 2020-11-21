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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд: обзор матча 21 ноября 2020
Куинз Парк Рейнджерс
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
77'
И. Хаир
3'
Б. Уилмот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
Желтая карточка
Л. Дайкс
90'
+1
85'
Желтая карточка
К. Кэткарт
ГОЛ! 1:1!
И. Хаир
Пас отдал
Л. Дайкс
77'
Замена
А. Адома
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
69'
59'
Желтая карточка
К. Сема
Замена
К. Уиллок
️️️️
Д. Болл
56'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
М. Бонн
56'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Л. Уоллас
46'
46'
Замена
Т. Дини
️️️️
А. Грэй
46'
Замена
Д. Кина
️️️️
Ж. Педро
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Уилмот
Пас отдал
К. Сема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Tom Carroll
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Ody Alfa
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
0
K. Crichlow
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
3-2-4-1
88
Дьенг
23
Мастерсон
5
Барбе
3
Уоллас
34
Кейн
26
Осайи-Самуэль
11
4
Болл
10
Хаир
5
9
Бонн
4-2-1-1-2
12
Фостер
17
Фемения
5
Троост-Эконг
16
Уилмот
20
Кэткарт
15
Чалоба
6
Капу
12
Сема
7
Сарр
45
Грэй
9
Педро
3
Уоллас
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
3
Уоллас
4
Болл
16
Уиллок
16
Уиллок
4
Болл
26
Осайи-Самуэль
37
Адома
37
Адома
26
Осайи-Самуэль
9
Бонн
13
Дайкс
13
Дайкс
9
Бонн
9
Педро
8
Кина
8
Кина
9
Педро
45
Грэй
14
Дини
14
Дини
45
Грэй
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Уотфорд
29
Осман Какай
ЦЗ
11
Ody Alfa
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
0
K. Crichlow
ЦФ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
11
Ody Alfa
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
31
Лиам Келли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
0
K. Crichlow
ЦФ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Уотфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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2025.08.25 14:56
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