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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут: обзор матча 20 февраля 2021
Куинз Парк Рейнджерс
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Борнмут
58'
С. Йохансен
83'
Т. Кейн
69'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
86'
Замена
А. Данжума
️️️️
Л. Кук
ГОЛ! 2:1!
Т. Кейн
Пас отдал
А. Адома
83'
Желтая карточка
Т. Кейн
81'
Замена
А. Адома
️️️️
И. Хаир
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Лонг
Пас отдал
С. Сарридж
67'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Уилшир
Замена
️️️️
С. Йохансен
59'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
Л. Уоллас
59'
Замена
С. Филд
️️️️
Ч. Остин
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Йохансен
58'
45'
+1
Желтая карточка
К. Мефам
Желтая карточка
И. Хаир
37'
Желтая карточка
Й. Барбе
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
10
Илиас Хаир
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
4-4-2
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
34
Кейн
10
Хаир
5
10
Йохансен
4
Болл
13
Дайкс
32
Остин
4-4-1-1
31
Бегович
2
Мефам
15
Смит
20
Картер-Викерс
6
Келли
4
Кук
8
Биллинг
10
Уилшир
8
Лерма
19
Станислас
7
Лонг
3
Уоллас
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
3
Уоллас
32
Остин
26
Филд
26
Филд
32
Остин
10
Хаир
37
Адома
37
Адома
10
Хаир
4
Кук
7
Данжума
7
Данжума
4
Кук
10
Уилшир
9
Сарридж
9
Сарридж
10
Уилшир
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
19
Джейдон Энтони
ЦФ
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
23
Чарли Келман
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
33
Джордан Земура
ЛЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Борнмут
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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