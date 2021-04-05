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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 05 апреля 2021
Ноттингем Форест
05.04.2021, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
3 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
44'
А. Майтен
63'
Л. Граббан
69'
Д. Гарнер
90+3'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Л. Дайкс
Желтая карточка
С. Кристи
89'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
Р. Йетс
81'
80'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Ч. Остин
80'
Замена
F. Bettache
️️️️
С. Филд
Замена
Л. Фримен
️️️️
S. Ameobi
78'
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Л. Граббан
78'
73'
Желтая карточка
С. Йохансен
ГОЛ! 3:0!
Д. Гарнер
69'
69'
Замена
А. Адома
️️️️
К. Уиллок
Желтая карточка
Ф. Кровинович
66'
ГОЛ! 2:0!
Л. Граббан
Пас отдал
Ф. Кровинович
63'
60'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
Д. Болл
ГОЛ! 1:0!
А. Майтен
Пас отдал
S. Ameobi
44'
Желтая карточка
Р. Йетс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Ноттингем Форест
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Джордан Смит
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
4-1-4-1
30
Самба
29
Кристи
26
Маккена
6
Блэкетт
6
Уорролл
37
Гарнер
77
Майтен
19
22
Йетс
10
Кровинович
11
Граббан
4-5-1
88
Дьенг
29
Какай
5
Барбе
3
Уоллас
16
Дикки
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
26
Филд
32
Остин
19
15
Фримен
15
Фримен
19
11
Граббан
39
Мюррэй
39
Мюррэй
11
Граббан
22
Йетс
4
Коулбэк
4
Коулбэк
22
Йетс
32
Остин
23
Келман
23
Келман
32
Остин
26
Филд
26
26
26
Филд
16
Уиллок
37
Адома
37
Адома
16
Уиллок
4
Болл
13
Дайкс
13
Дайкс
4
Болл
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Куинз Парк Рейнджерс
93
Антони Кноккарт
ПВ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
4
Юри Рибейру
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Ноттингем Форест - Куинз Парк Рейнджерс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Сити Граунд
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