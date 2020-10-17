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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 октября 2020
Борнмут
17.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс
83'
Замена
К. Уиллок
️️️️
И. Хаир
Замена
Д. Станислас
️️️️
Ж. Лерма
76'
67'
Замена
А. Адома
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
Замена
А. Данжума
️️️️
С. Сарридж
61'
55'
Желтая карточка
И. Хаир
Желтая карточка
Д. Рико
48'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
42'
Желтая карточка
О. Какай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
3-2-3-2
31
Бегович
15
Смит
2
Мефам
27
Кук
15
Рико
3
Стейси
32
Гослинг
4
Кук
8
Лерма
19
Соланке
9
Сарридж
3-2-4-1
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
3
Уоллас
26
Осайи-Самуэль
29
Какай
4
Болл
5
10
Хаир
10
Амос
9
Бонн
9
Сарридж
7
Данжума
7
Данжума
9
Сарридж
8
Лерма
19
Станислас
19
Станислас
8
Лерма
10
Хаир
16
Уиллок
16
Уиллок
10
Хаир
26
Осайи-Самуэль
37
Адома
37
Адома
26
Осайи-Самуэль
Остались в запасе
Борнмут
Куинз Парк Рейнджерс
33
Джордан Земура
ЛЗ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Борнмут - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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